شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر مكتب الصحة بتعز يتسلّم أجهزة ومستلزمات طبية لمواجهة كورونا والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - تسلّم مكتب الصحة العامة والسكان بمحافظة تعز، اليوم، أجهزة ومستلزمات طبية خاصة بمراكز العزل الطبي لمواجهة وباء فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) مقدمة من منظمة "MEDGlobl".



وخلال التسليم، أشاد نائب مدير مكتب الصّحة الدكتور علي الخليدي، بجهود الاستجابة الانسانية للمنظمة..مشيراً الى أن هذه المستلزمات ستساهم في تخفيف جزء من احتياجات مراكز العزل الطبي في مستشفيات الجمهوري والمظفر وكذلك المرافق الصحية في المحافظة من أجل تقديم خدمات طبية للمواطن..مؤكداً على أهمية تعزيز الشراكة بين المكتب والمنظمات الدولية المحلية من أجل مواجهة الأمراض والأوبئة، لاسيما فيروس 'كورونا'.