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مكتب الصحة بتعز يتسلّم أجهزة ومستلزمات طبية لمواجهة كورونا

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متابعات_ اليمن العربي 0 تبليغ

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - تسلّم مكتب الصحة العامة والسكان بمحافظة تعز، اليوم، أجهزة ومستلزمات طبية خاصة بمراكز العزل الطبي لمواجهة وباء (كوفيد-19) مقدمة من منظمة "MEDGlobl".

وخلال التسليم، أشاد نائب مدير مكتب الصّحة الدكتور علي الخليدي، بجهود الاستجابة الانسانية للمنظمة..مشيراً الى أن هذه المستلزمات ستساهم في تخفيف جزء من احتياجات مراكز العزل الطبي في مستشفيات الجمهوري والمظفر وكذلك المرافق الصحية في المحافظة من أجل تقديم خدمات طبية للمواطن..مؤكداً على أهمية تعزيز الشراكة بين المكتب والمنظمات الدولية المحلية من أجل مواجهة الأمراض والأوبئة، لاسيما فيروس 'كورونا'.

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سعد محمود

سعد محمود

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة و المكتوبة، خريج كلية الاعلام قسم صحافة واعمل في جمع ونشر الاخبار بكل التفاصيل وكل ما يخص الأحداث السياسية والفنية العالمية والمحلية والترجمة

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