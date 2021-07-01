لقاء يناقش انجازات اللجنة العليا للإغاثة خلال الفترة الماضية وخطة عملها للمرحلة القادمة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 1 يوليه 2021

متابعات_ الخليج 365

ناقش وزير الشؤون الإجتماعية والعمل الدكتور محمد الزعوري، خلال لقائه، اليوم، بالعاصمة المؤقتة عدن، مع منسق اللجنة العليا للإغاثة مستشار وزير الإدارة المحلية جمال بالفقيه و وكيل وزارة الإدارة المحلية عوض مشبح، ما انجزته اللجنة خلال الفترة الماضية وخطة عملها للمرحلة القادمة.



وتطرق اللقاء الى امكانية الاستفادة من مساهمة المنظمات الدولية في تقديم مزيد من الجهود الاغاثية والانسانية ودعم مشاريع سبل العيش في اطار التوجه الحكومي لتعزيز الاستقرار في المحافظات.

واكد اللقاء، أهمية التنسيق والتعاون المشترك مع المنظمات الأممية والدولية لتسهيل العملية الإغاثية والانتقال بالعملية الاغاثية الى مرحلة سبل العيش والتمكين المجتمعي والتنمية المستدامة..مشدداً على ضرورة تفعيل اللجان الفرعية للإغاثة بالمحافظات لتتمكن من الرفع بإحتياجات المحافظات من الاعمال الإنسانية والإغاثية المتمثلة بالغذاء و الصحة والإصحاح البيئي للجنة العليا للإغاثة .

وحث الوزير الزعوري، على أهمية تفعيل وتنشيط الدور الرقابي لتسهيل أعمال هيئات الإغاثة والمنظمات الدولية لضمان تنفيذ المشاريع الإغاثية والتنموية والإنسانية وعدم الازدواجية في تنفيذ المشاريع والاستفادة من المنح والهبات الاغاثية وبما يعكس من تطوير الأداء ورفع الوعي لدى المجتمع للانتقال بالعملية الاغاثية الى مرحلة سبل العيش والتمكين المجتمعي والتنمية المستدامة.