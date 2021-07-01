لجنة المناقصات بوادي حضرموت تقر انزال 29 مناقصة لمشاريع تنموية جديدة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 1 يوليه 2021

متابعات_ الخليج 365

أقرت لجنة المناقصات الفرعية بوادي حضرموت والصحراء في اجتماعها ،اليوم، برئاسة وكيل المحافظة لشؤون مديريات الوادي و الصحراء عصام الكثيري ، 29 مناقصة لمشاريع تنموية جديدة.



و تشمل المشاريع بناء 11 مدرسة جديدة وتوريد 20 ألف مقعد مدرسي ومستودع مركزي للكتاب المدرسي بالإضافة إلى توصيل التيار الكهربائي لعدد من المناطق في المديريات و بناء عدد من المقرات و الملاعب للأندية الرياضية وتوريد مواد شبكة لتوصيل المياه لعدد من المناطق و حفر عدد من آبار المياه و إعادة تأهيل جسر في مديرية عمد .

كما وقع وكيل المحافظة عقد مشروع بناء مركز القلب بسيئون على مساحة ألفين و29 متر مربع المكون من دورين بكلفة اجمالية مليون و101 الف و191 دولار بتمويل من نسبة الوادي من مبيعات النفط.

وأحالت اللجنة عدد من دراسات المشاريع المقدمة من السلطات المحلية بالمديريات والقطاعات الحكومية إلى اللجنة الفنية لمراجعتها وتحليلها .

ووجه الوكيل الكثيري بتسليم مواقع مشاريع توريد وتركيب المحطات التحويلية لمشروع أبراج نقل الطاقة ومركز القلب للشركات المنفذة خلال الأسبوع القادم وسرعة إكمال عدد من الإجراءات الإدارية و المالية الخاصة بهم ..مشددا على متابعة جميع المشاريع الجاري تنفيذها حالياً و التأكد من تنفيذها وفق المواصفات الفنية الخاصة بها مشيراً إلى أن المرحلة المقبلة ستشهد تنفيذ عدد من المشاريع في إطار جهود تعزيز و تطوير البنية التحتية في جميع المديريات.