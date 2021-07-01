اختتام برنامج تدريبي لمعالجة حالات سوء التغذية الحاد بمأرب

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 1 يوليه 2021

متابعات_ الخليج 365

اختتم اليوم في مدينة مأرب، البرنامج التدريبي لتأهيل العاملين الصحيين في مجال المعالجة المجتمعية لحالات سوء التغذية الحاد ( CMAM ) الذي نظمته مؤسسة طيبة للتنمية بالتعاون مع مكتب الصحة بالمحافظة بتمويل من مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية.



وهدف البرنامج إلى إكساب 10 مشاركين يمثلون 6 مراكز صحية في مديريات الجوبة والعبدية وحريب، مفاهيم ومعارف جديدة عن سوء التغذية وأعراضها وكيفية اكتشاف الحالات المرضية التي تعاني منها ومعالجتها.

و أكد مدير مكتب الصحة بمأرب الدكتور عبدالعزيز الشدادي أهمية الدورة لرفع أداء العاملين الصحيين المستهدفين في البرنامج وتطوير قدراتهم وإكسابهم مهارات نوعية جديدة..داعياً المشاركين إلى تطبيق كل ما تلقوه من معارف ومفاهيم وعكسها على أرض الواقع.

من جهته أوضح منسق مشروع التغذية بمؤسسة طيبة أحمد الأهدل أن المشروع يتضمن تدريب الكوادر العاملة في المراكز والمرافق الصحية المستهدفة في مجال سوء التغذية ودعمها بالإمدادات الدوائية والمستلزمات الطبية اللازمة.