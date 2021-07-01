تدشين حملة مكافحة البعوض بعتق واختتام البرنامج الطبي

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 1 يوليه 2021

متابعات_ الخليج 365

دشن وكيل محافظة شبوة، الدكتور عبدالقوي لمروق، اليوم، حملة التوعية والتخلص من المصادر والرش الضبابي والرذاذ لمكافحة البعوض الناقل للامراض بمدينة عتق، التي ينفذها فرع الصندوق الاجتماعي للتنمية بالمكلا .



واكد لمروق اهمية الحملة، في مكافحة البعوض ،والقضاء على مسببات الامراض والاوبئة..مشددا على ضرورة تغطية كافة احياء المدينة وقرى المديرية، وتوعية المواطنين بطرق مكافحة البعوض داخل المنازل.

الى ذلك اختتم لمروق، البرنامج التدريبي الثاني في مجال الاكتشاف المبكر للاعاقة والتي استفاد منها عشرين كادرا صحيا من العاملين في مجال الرعاية الصحية الاولية، نظمها فرع الصندوق الاجتماعي للتنمية بالمكلا، في اطار انشطة المرحلة الاولى من المعونة البريطانية للحماية الاجتماعية لمدة ستة ايام.

ونوه الدكتور عبدالقوي لمروق باهمية تدخلات الصندوق في المجال الصحي، لافتا بتواصل اهتمامه ببرامج بناء القدرات لكوادره الصحية وفي مختلف التخصصات.