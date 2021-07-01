وزير النقل يناقش نتائج اللجنة الوزارية المكلفة بإنجاز عقد انشاء لسان بحري للتصدير بالمهرة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 1 يوليه 2021

متابعات_ الخليج 365

ناقش وزير النقل الدكتور عبدالسلام حميد، اليوم، النتائج التي توصلت اليها اللجنة المشكلة من الوزارة المكلفة بصياغة وإنجاز عقد امتياز إنشاء لسان بحري للتصدير، كأحد مكونات مشروع استثمار الحجر الجيري في محافظة المهرة وفق نظام الاستثمار ( B.O.T ) .



وتطرق اللقاء الذي ضم رئيس اللجنة الوزارية برئاسة وكيل وزارة النقل لقطاع الشئون البحرية والموانئ القبطان علي الصبحي والاعضاء وممثلي الجهة المنفذة للمشروع الاستثماري شركة اجهام للطاقة والتعدين المحدودة، مكونات المشروع والمواصفات المتفق عليها والخطة المزمنة للتنفيذ.

واكد وزير النقل، أهمية تعزيز دور التصدير وتشجيع الاستثمار في بما يكفل النهوض بالنقل البحري في مجال الموانىء وكافة قطاعات النقل وتنظيم شؤونه بطرق قانونية..مشيراً الى تقديم الوزارة كافة التسهيلات اللازمة لانجاح المشاريع الحيوية والهامة والاستراتيجية ، والهادفة لخدمة تنوع الصادرات وتشجيع قطاع التعدين للتصدير إلى الاسواق العالمية ولما من شأنه خدمة الاقتصاد الوطني وتشغيل العماله.