شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر هادي يهنئ القائم باعمال حاكم عام كندا بمناسبة العيد الوطني والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - بعث الرئيس عبدربه منصور هادي رئيس الجمهورية، اليوم، برقية تهنئة الى القائم باعمال الحاكم العام لكندا رئيس المحكمة العليا ريتشارد واغنر هنأه بمناسبة ذكرى اليوم الوطني لبلاده.

