شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر هادي يهنئ القائم باعمال حاكم عام كندا بمناسبة العيد الوطني والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - بعث الرئيس عبدربه منصور هادي رئيس الجمهورية، اليوم، برقية تهنئة الى القائم باعمال الحاكم العام لكندا رئيس المحكمة العليا ريتشارد واغنر هنأه بمناسبة ذكرى اليوم الوطني لبلاده.
وعبر الرئيس في البرقية باسمه وباسم حكومة وشعب الجمهورية اليمنية عن أحر التهاني واطيب التبريكات بهذه المناسبة..متمنياً له موفور الصحة والسعادة ولحكومة وشعب كندا الصدق التقدم والازدهار.