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مستجدات فيروس كورونا في اليمن خلال الساعات الماضية

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اليمن العربي ـ خاص 0 تبليغ

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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر مستجدات فيروس في اليمن خلال الساعات الماضية والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 1 يوليه 2021

الخليج 365 ـ خاص

نشرت السلطات الصحية آخر مستجدات فيروس كورونا في اليمن خلال الساعات الماضية، والتي جاءت على النحو التالي:

 

مستجدات #كورونا خلال الساعات الماضية:

 

تسجيل (3) حالات إصابة جديدة

 

(2) #الضالع

 

(1) #تعز

 

وتم تسجيل (13) حالة شفاء

 

(10) #مأرب

 

(3) #شبوة

 

(1) #تعز

 

لم يتم تسجيل أي حالة وفاة لهذا اليوم

 

كما تم إجراء (1659) فحص اليوم

 

إجمالي الحالات المؤكدة (6923) منها (1361) وفاة و(4081) تعافي

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أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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