شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر دفاعات الجيش تسقط طائرتين مسيرتين للمليشيا في جبهة صرواح بمأرب والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 1 يوليه 2021

متابعات_ الخليج 365

تمكنت الدفاعات الجوية لقوات الجيش الوطني، من إسقاط طائرتين مسيرتين مفخختين، تابعتين لمليشيات الحوثي الانقلابية في صرواح غربي مأرب.



وذكرت المصادر أن الدفاعات الجوية لقوات الجيش والمقاومة أسقطت الطائرتين أثناء تحليقهما في أجواء جبهة صرواح، كانت متجهة باتجاه مدينة مأرب المكتظة بالسكان.

وتواصل مليشيات الحوثي الانقلابية إرسال الطائرات المسيرة المفخخة إيرانية الصنع، لاستهداف المدنيين والأحياء السكنية في مدينة مأرب، الأمر الذي اسفر عن استشهاد مئات المدنيين بينهم اطفال ونساء