مليشيا الحوثي تقصف الأحياء السكنية في مدينة حيس جنوبي الحديدة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 1 يوليه 2021

الخليج 365 ـ الحديدة

جددت مليشيات الحوثي، الخميس 1 يوليو/ تموز 2021، استهداف الأحياء السكنية في مدينة حيس جنوب الحديدة، بالساحل الغربي.



وأفادت مصادر محلية، بأن المليشيات الحوثية استهدفت بالأسلحة الرشاشة المتوسطة الأحياء السكنية الواقعة في الشمال الشرقي لأطراف مركز مدينة حيس.

وقالت، إن مسلحي الحوثي فتحوا نيران أسلحتهم بصورة مكثفة على الأحياء الشمالية والشوارع العامة في مركز المدينة.

وأشارت إلى أن الأحياء والأماكن التي طالها استهداف المليشيات مكتظة بالأهالي، ما خلف حالة من الخوف والقلق في أوساط المواطنين لا سيما النساء والأطفال.

وأسفرت انتهاكات الحوثي خلال 43 يومًا الماضية عن استشهاد وإصابة 40 مدنيًا بينهم 12 طفلاً وامرأة بالساحل الغربي، من ضمنهم 12 مدنيًا سقطوا بمديرية حي