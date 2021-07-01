انتشار غير مسبوق لعصابة سرقة السيارات في محافظة إب

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 1 يوليه 2021

الخليج 365 ـ إب

انتشرت عصابة لسرقة السيارات بمحافظة إب، وسط اليمن، الخاضعة لسيطرة المليشيا الحوثية، فيما استمرت الاعتداءات على المعالم التاريخية.



وأكدت مصادر محلية، أن عصابة أقدمت على تكسير زجاجات السيارات لأكثر من أربع سيارات كانت مركونات في جوار منازل المواطنين، في حارة "الشعوب" بمنطقة جوبلة غرب مدينة إب.

وبحسب المصادر، فإن العصابة نهبت كل ما بداخل السيارات وسرقت بطاريات السيارات، في ظل فوضى عارمة تشهدها المحافظة، وأعمال سرقات في مختلف مديريات المحافظة.

وقالت المصادر، إن عصابة قامت بتكسير سيارات وسرقة شقق بحارة "المدرسة" بجوار مدرسة الشهيد "الثلايا" بمنطقة جوبلة غرب مدينة إب