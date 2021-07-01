سعي حوثي للاستيلاء على فندق موفنبيك بصنعاء

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 1 يوليه 2021

الخليج 365 ـ صنعاء

قالت مصادر عقارية في العاصمة صنعاء إن أسرة رجل أعمال يمني تعتزم بيع فندقهم وهو أكبر الفنادق السياحية في صنعاء، بعد تعرضه لخسائر كبيرة نتيجة الاستهداف الحوثي المتكرر له على مدى سنوات ماضية، كان آخرها تخصيصه من قبل الجماعة في أبريل من العام الماضي مركز حجر صحياً للمصابين بفيروس "كوفيد – 19".



وذكرت المصادر أنه تم عرض بيع فندق "موفنبيك" في العاصمة صنعاء والمملوك لرجل الأعمال الراحل أحمد عبد الرحمن بانافع، الذي يتحدر من محافظة شبوة، من قبل أسرته بمبلغ 50 مليون دولار أميركي.

وأشار إلى أنه سبق لملاك الفندق أن أعلنوا عرضه للبيع بأوقات سابقة لحظة اشتداد جرائم الجباية الحوثية بمبلغ 70 مليون دولار، إلا أن ذلك السعر تراجع اليوم إلى نحو 50 مليون دولار.

وفي حين لم تفصح المصادر عن الجهة التي تسعى حالياً لشراء الفندق، قالت مصادر مطلعة في صنعاء إن مفاوضات سرية يجريها قادة حوثيون مع ملاك الفندق بغية التوصل إلى مبلغ محدد يمكن الجماعة من شرائه