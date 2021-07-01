شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر التحالف: اعتراض وتدمير مسيرة حوثية مفخخة داخل أجواء اليمن والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 1 يوليه 2021

متابعات_ الخليج 365

أعلن التحالف العربي في اليمن عن اعتراض وتدمير طائرة بدون طيار مفخخة تابعة للمليشيات الحوثية بالأجواء اليمنية أطلقت تجاه المملكة العربية السعودية.



وأكد في بيان اليوم الخميس، أن تلك الميليشيات المدعومة من إيران مستمرة باستهداف المدنيين والأعيان المدنية.

كما شدد على أن قوات التحالف تتخذ كافة الإجراءات العملاتية لحماية المدنيين والتعامل مع التهديد الوشيك.

وكان التحالف أعلن الأربعاء اعتراض طائرة بدون طيار مفخخة، أطلقتها ميليشيات الحوثي نحو المناطق الجنوبية في السعودية