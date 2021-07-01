شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر مداهمات أمنية ناجحة لأوكار تعاطي وترويج المخدرات في المهرة والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - نفذت أجهزة الأمن والشرطة بمحافظة المهرة، اليوم الخميس، عمليات مداهمات أمنية استهدفت منازل وأوكار المشبوهين بتعاطي وترويج المخدرات في منطقة محيفيف بمديرية الغيضة، بإشراف مباشر من نائب مدير الشرطة - مدير البحث الجنائي بمحافظة المهرة العقيد الركن أحمد علي رعفيت، وتمكنت القوات خلالها من ضبط عدد من المتهمين والممنوعات.



وأكد العقيد الركن رعفيت لوكالة الأنباء اليمنية (سبأ)، نجاح عمليات المداهمات الأمنية لأوكار باعة ومروجي السموم القاتلة، في ضبط عدد من المروجين ومواد ممنوعة في بعض المنازل .. مؤكدا استمرارية هذه الحملات الأمنية حتى تطهير المهرة من الآفات المضرة بالمجتمع .. مبيناً أن المداهمات تأتي امتدادا للحملة الأمنية لمكافحة تفشي المخدرات .. مشيدا بتأييد وتفاعل الشيوخ والوجهاء والأعيان وأبناء المجتمع مع تحقيق النجاحات الأمنية بمكافحة المخدرات.