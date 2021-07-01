الجمعية الكويتية للإغاثة توزع 300 سلة غذائية في لحج

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 1 يوليه 2021

متابعات_ الخليج 365

دشنت الجمعية الكويتية للإغاثة ، اليوم، توزيع 300 غذائية بمديرية تبن محافظة لحج وذلك ضمن مشروع توزيع عدد 1930 سلة غذائية للاسر الفقيرة والاشد فقرا في محافظات عدن أبين ولحج .



حيث قام المشروع بتوزيع 300 سلة غذائية بمديرية تبن ، من أصل 600 سلة مخصصة لمحافظة لحج ، تحوي على الدقيق والأرز والسكر والزيت والشاي والحليب وغيرها.

و قال نائب رئيس الجمعية الكويتية للإغاثة الدكتور عادل باعشن "أن هذا المشروع يسهم في التخفيف من معاناة الأسر الفقيرة في ظل هذه الاوضاع الصعبة التي تمر بها البلاد " .

واشادا مدير مكتب التخطيط والتعاون الدولي بلحج الدكتور هشام السقاف ومستشار محافظ لحج عمر الصماتي و مدير مديرية تبن محسن جعفر، بالدور الكبير لدولة الكويت من خلال دعمها المتواصل لجميع فئات المجتمع.