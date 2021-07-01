اختتام دورة حول التعامل مع حالات العنف القائم على النوع الاجتماعي في عدن

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 1 يوليه 2021

متابعات_ الخليج 365

أنهت 30 طبيبة وقابلة من 13 محافظة من محافظات الجمهورية، اليوم، في العاصمة المؤقتة عدن، فعاليات دورة تدريب المدربين على دليل إجراءات مقدمي الخدمات الصحية للتعامل مع حالات العنف القائم على النوع الاجتماعي، نظمها قطاع السكان بوزارة الصحة العامة والسكان بالتعاون مع منظمة ديم للتنمية، وبتمويل من صندوق الأمم المتحدة للسكان.



وتلقى المشاركين في الدورة التي استمرت خمسة أيام، مهارات معرفية تمكنهم من أن يصبحوا فاعلين في مناطقهم، وذلك حول عمليات التوقعات ومدونة قواعد السلوك وكيفية صياغة أهداف التعلم ومفاهيم النوع الاجتماعي، ومعرفة الآثار الضارة للاعتداء، ومبادئ الاسعافات الأولية النفسية بالتحضير والنظر والاستماع وجمع الأدلة الطبية الشرعية المتعلقه بالواقعة، والتعرف على الدليل الوطني للإدارة السريري وإتباع أسس العناية الطبية للناجيين من العنف.

وأكد نائب وزير الصحة العامة والسكان الدكتور عبدالله دحان، أهمية هذه الدورات التي تساهم في إكساب المشاركين العلوم المعرفية التي تساعدهم على تقديم خدمات صحية للفئات المستهدفة بكفاءة.