تدشين المرحلة الثانية من حملة التحصين ضد فيروس كورونا بمأرب

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 1 يوليه 2021

متابعات_ الخليج 365

دشن وكيل محافظة مأرب الدكتور عبدربه مفتاح، اليوم، المرحلة الثانية من حملة التحصين ضد فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) وإعطاء الجرعة الثانية من لقاح استرازينيكا للعاملين في القطاع الصحي وكبار السن وذوي الأمراض المزمنة في المحافظة.



وخلال التدشين، أوضح الوكيل مفتاح ، أهمية تدشين المرحلة الثانية لاستكمال استهداف من تلقوا الجرعة الأولى من اللقاح من الفئات المستهدفة في جميع مديريات المحافظة..مطالباً وزارة الصحة العامة والسكان ومنظمة الصحة العالمية باعتماد حصة إضافية من اللقاح لمحافظة مأرب من اجل تمكنها من تغطية العجز القائم جراء توافد المئات من المواطنين القادمين من المحافظات الواقعة تحت سيطرة مليشيات الحوثي طلبا للقاح.

من جهته أوضح مدير مكتب الصحة بمأرب الدكتور عبدالعزيز الشدادي، أن المرحلة الثانية تستهدف جميع من تلقوا الجرعة الأولى من اللقاح في عموم مديريات المحافظة والبالغ عددهم نحو 18 ألف شخص و101 من الأطباء والعاملين الصحيين وكبار السن وذوي الأمراض المزمنة..مشيراً إلى أن فرق التطعيم ستستهدف خلال الأسابيع الأولى من المرحلة الثانية نحو 5200 شخص ممن تلقوا الجرعة الأولى من اللقاح خلال الفترة من 21 أبريل حتى 7 مايو الماضي على أن يتم استكمال بقية المستهدفين بحسب تاريخ أخذ الجرعة الأولى بحيث تكون قد مضت مدة لاتقل عن شهرين بين الجرعتين.