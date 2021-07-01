تأهيل 40 طبيبا من مستشفيات عدن العامة والخاصة بالبروتوكول العلاجي لفيروس كورونا

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 1 يوليه 2021

متابعات_ الخليج 365

انهى أربعون طبيبا من مستشفيات عدن العامة والخاصة دورة تدريبية مكرسة للبروتوكول العلاجي لفيروس كورونا (كوفيد-١٩) مع حالات سوء التغذية، نظمها قطاع الرعاية الصحية الأولية بوزارة الصحة بالتعاون مع منظمة الصحة العالمية، بدعم من مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية.



وزودت الدورة على مدى 5 أيام المشاركين فيها بمهارات معرفية ذات صلة بالسياسة العلاجية لكوفيد - ١٩ في الحالات المتوسطة والوخيمة واستخدامات التنفس الاصطناعي للحالات المرقده في مراكز العزل ومكافحة العدوى وتشخيص حالات سوء التغذية وعلاقتها بمرض كوفيد-19 والفحوصات المخبرية المستخدمة في التشخيص.

وأكد نائب وزير الصحة والسكان الدكتور عبدالله دخان، على أهمية نقل المشاركين ما تلقوه بالدورة من معارف إلى مرافقهم الصحية والعمل على تطوير مهارات الأداء بما هو متاح لتطوير نوعية الخدمات المقدمه للمواطن .. مشيرا إلى أن التدريب للكادر يعد أحد اهم عوامل رفع قدرات المؤسسات الصحية وتحسين خدماتها .. مستعرضا جهود وزارة الصحة ومكاتبها بالتعاون مع شركائها في احتواء كثير من الجوائح كان آخرها كوفيد-19 بموجتيه الأولى والثانية .. مؤكدا ضرورة الاستعداد الجيد لمواجهة الموجة الثالثة.

من جانبه أكد مدير عام مكتب الصحة والسكان بعدن الدكتور علي عبدالله، أهمية بناء الكادر البشري وبحده الأدنى .. مؤكدا أن مثل هذه الدورات النوعية تكتسب أهمية بالغة، كون الرعاية التنفسية تعد تخصص جديد ونادر على مستوى المنطقة .. لافتا إلى أهمية استخراج كل الطاقات والمعارف ونقلها لزملاء المهنة.

حضر ختام الدورة وكيل وزارة الصحة لقطاع السكان الدكتور مصلح التوعلي وإختصاصي الأوبئة بمكتب منظمة الصحة العالمية بعدن الدكتور باسل عبيد وعدد من المختصين.