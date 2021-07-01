مناقشة تعزيز التعاون بين هيئة الأدوية والمنظمة الدولية للهجرة بالقطاع الصيدلاني

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 1 يوليه 2021

متابعات_ الخليج 365

ناقش المدير العام التنفيذي للهيئة العليا للأدوية والمستلزمات الطبية الدكتور عبدالقادر الباكري، في العاصمة المؤقتة عدن، اليوم، مع فريقي العمل الطبي والإمداد بالمنظمة الدولية للهجرة، سُبل تعزيز التعاون ومجالات العمل المشترك في القطاع الصيدلاني.



وجرى خلال اللقاء الذي ضم المدير الطبي بالمنظمة الدكتور مراد النقيب، ومشرف المنطقة فراس بدير ومدير الإمداد بالمنظمة ميلاد حنا، استعراض أوجه التعاون في المجالات الدوائية والمستلزمات الطبية التي تستقدمها المنظمة للبلاد سواء للقطاع الصحي أو للنازحين وتعاون الهيئة في تذليل الصعاب أمامها.

وشدد الدكتور الباكري، على جملة من الاشتراطات لنقل الأدوية في حاويات مبردة وفق الاشتراطات لكفاءة وسلامة الأدوية وتفعيل الجوانب المثلى للتعامل مع الدواء كسلعة أساسية تخدم شرائح مختلفة في المجتمع .. لافتا إلى ضرورة ملائمة المخازن الخاصة بالمنظمة ونظيراتها من المنظمات العاملة في البلاد للشروط اللازمة لحفظ الدواء والعمل بالملاحظات الفنية للهيئة حيال ذلك.