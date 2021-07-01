وكيل شبوة يفتتح مشاريع تنموية بتكلفة 550 مليون دولار

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 1 يوليه 2021

متابعات_ الخليج 365

افتتح وكيل محافظة شبوة الدكتور عبدالقوي لمروق، اليوم، مشاريع تنموية بالمحافظة، نفذها الصندوق الاجتماعي للتنمية فرع المكلا في اطار برنامجه الاستثماري للعام الماضي بتكلفة خمسمائة وخمسين الف دولار .



واكد الوكيل لمروق، على أهمية هذه المشاريع الخدمية، التي ستساهم في تعزيز البنية الاساسية والتحتية للتنمية المحلية بالمحافظة..مشيداً بدور الصندوق الاجتماعي للمحافظة ودعمه لتنمية قطاعاتها الاساسية والخدمية.

من جانبه اوضح مدير فرع الصندوق بالمكلا الدكتور عوض لقصم، بان المشروعات موزعة على قطاعي الطرقات الريفية ورصف الشوارع في ثلاث من مدن المحافظة..منوهاً باشراف وحدة الاشغال كثيفة العمالة بالصندوق عليها..مستعرضاً نوعية المشاريع الجاري تنفيذها في اطار البرنامج الاستثماري للصندوق خلال العام الجاري والبالغ حجم توظيفاتها المالية ثمانمائة الف دولار.