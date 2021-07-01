هلال الإمارات يتكفل بغذاء 2700 فرد في حي الديس بالمكلا

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 1 يوليه 2021

الخليج 365 - المكـلا

وزعت هيئة الهلال الأحمر الإماراتية، دفعة جديدة من المساعدات الغذائية على مواطني مديرية المكلا، في محافظة حضرموت، استمرارًا لجهود دولة الإمارات العربية المتحدة الإغاثية.



وشملت المساعدات 540 سلة غذائية تزن 23 طنًا و112 كيلوجرامًا، استفاد منها ألفين و700 فرد من الأسر الأكثر احتياجًا في مربع سيف مسلم بمنطقة الديس، للتخفيف من وطأة الأزمة الإنسانية على السكان.

وتهدف المساعدات الإغاثية الإماراتية إلى تحسين الظروف المعيشية لآلاف العائلات وانتشالها من الظروف الاقتصادية الصعبة، وتلبية احتياجاتها الضرورية.

واستقبلت محافظة حضرموت، خلال العام الجاري، 14 ألف و117 سلة غذائية تجاوزت أوزانها 604 أطنان، بإجمالي مستفيدين تعدى الـ 70 ألفًا و585 فردًا من الأسر المحتاجة، بالإضافة إلى ألفين و225 سلة غذائية في محافظة شبوة.