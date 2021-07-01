قبائل بحضرموت تستعد للرد على اختطاف "إخوان شبوة" لأبنائها

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 1 يوليه 2021

الخليج 365 - المكـلا

عُقد مساء الأربعاء، اجتماع قبلي وشعبي عاجل، في مدينة المكلا بمحافظة حضرموت لتدارس الرد على حوادث الاختطاف التي تعرض لها عدد من أبناء حضرموت من قبل مليشيا الإخوان بشبوة.



وسبق ان امهل شيخ مشائخ قبيلة اليزيدي بحضرموت، نائب رئيس مجلس مكاتب قبائل يافع حضرموت، المقدم صالح محسن بن شيخان اليزيدي، قائد القوات الخاصة بشبوة، التابعة لمليشيا الإخوان، عبدربه لعكب، (48) ساعة للإفراج عن إثنين من أبناء القبيلة المختطفين في شبوة.

وحسب أفادت الشيخ اليزيدي، يأتي اجتماع الأربعاء، بعد انتهاء المهلة التي حددتها القبيلة، لقائد القوات الخاصة بشبوة التابعة لمليشيات الإخوان.

وقال اليزيدي، عبر حسابه على فيسبوك،: "اجتماع قبلي وشعبي عاجل عقد في يومنا هذا الاربعاء الموافق 2021/6/30 في مدينة المكلا بعد انتهاء المهلة".

وأوضح أن هذا الإجتماع يأتي للبدء: "في الإجراءات الكفيلة في إطلاق سراح المختطفين حسن بن حسن الطفي وحسين علي بن علي اليزيدي المختطفين لدى المليشيات الخاصة محافظة شبوه".

وفي الوقت الذي لم يوضح الشيخ اليزيدي، طبيعة هذه الإجراءات، فقد أكد أن: كل الخيارات مفتوحة".

وكانت مليشيا الإخوان قد اختطفت في 19 يونيو الجاري القيادي في المقاومة الجنوبية حسن بن حسن الطفي، والناشط حسين بن علي حمزة اليزيدي، اثنا سفرهم من العاصمة عدن الى حضرموت وهم عابرين السبيل.