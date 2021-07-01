المهرة.. قبيلة "كدة" تعلن وقوفها إلى جانب الأجهزة الأمنية لمحاربة ظواهر تفشي المخدرات

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 1 يوليه 2021

الخليج 365 - المهرة

التقى نائب مدير الأمن والشرطة - مدير البحث الجنائي بمحافظة المهرة العقيد الركن أحمد علي رعفيت، اليوم، عدد من شيوخ وأعيان قبيلة كدة، الذين أبدوا اصطفافهم إلى جانب القوات الأمنية في محاربتها واجتثاثها لسموم المخدرات من داخل المحافظة.



وفي اللقاء الذي حضره الشيخ شملان سعيد عيضة بن شملان كدة شيخ عام في القبيلة، وعدداً من الوجهاء والأعيان، أكد شيوخ قبيلة كدة على وقوفهم إلى جانب أجهزة الأمن والشرطة في محاربة كل الظواهر السلبية في المحافظة وأهمها آفة المخدرات.

من جانبه ثمن العقيد رعفيت مثل هذه اللقاءات التي تصب نتائجها في مصلحة الوطن والمواطن، موكداً أن محاربة هذه الضواهر واجب ديني وعلى الجميع تحمل مسؤولياتهم تجاه هذه الظواهر ومحاربتها بشتى الطرق ونشر الوعي في أوساط المجتمع.

وقد أشاد الحاضرون بالنجاحات التي حققها أمن المهرة في الفترة السابقة وذلك من خلال ضبطه للكثير من المروجين والمتعاطيين لهذه المواد الخبيثة.