اختتام الدورة التدريبية حول التشخيص الجزيئي  PCR بالمكلا

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 1 يوليه 2021

الخليج 365 - المكـلا

اختتمت بقاعة المركز الوطني لمحتبرات الصحة العامة المركزية بساحل حضرموت فعاليات الدورة التدريبية لتدريب الكوادر الفنية بالمختبرات.



وتأتي هذه الدورة بمشاركة 19 متدرب ومتدربة من الفنيين بالمركز، واستمرت على مدار ثمانية أيام نفذها الدكتور أيهاب الحروي اختصاصي البيولوجيا الجزيئية .

وفي ختام الدورة أكد الدكتور وليد عبدالله البطاطي المدير العام للمركز الوطني لمختبرات الصحة العامة المركزية بساحل حضرموت، على ضرورة الاستفادة من هذه الدورة التدريبية النوعية ونقل المعارف والمعلومات لزملائهم الأخرين لتعم الفائدة وقال أن الدورة جاءت في وقت مطلوب يتزامن مع تشغيل وحدة البيولوجيا الجزيئية PCR بالمركز لتمكين الكادر الفني في مجال التشخيص الجزيئي .. مشيرا إلى أن الدورة ستسهم في تطوير مهارات الكادر ورفع كفاءتهم العملية داعيا المتدربون إلى بذل المزيد من الجهود من أجل تحسين الخدمات الطبية التي يقدمها المركز للمجتمع .

من جانبه أعرب الدكتور أيهاب الحروي مدرب الدورة، عن شكره وتقديره للمركز الوطني للمختبرات المركزية؛ لدورهم في تسهيل كل الاجراءات وتذليل الصعاب؛ لإنجاح فعاليات هذه الدورة التطبيقية والعملية، الذي ستعمل على اكسابهم الخبرات العلمية في كيفية التعامل مع الحالات وتشخيصها خلال المدة القادمة.