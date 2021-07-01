إقامة معرض المنتجات النسوية وتوزيع حقائب صحية في سيئون

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 1 يوليه 2021

متابعات_ الخليج 365

أقيم اليوم في مدينة سيئون محافظة حضرموت، المعرض الترويجي الأول للمنتجات النسوية، بمشاركة 117 مشاركة .



واكد وكيل المحافظة المساعد لشئون مديريات الوادي والصحراء عبد الهادي التميمي، أهمية هذه الأنشطة التي تسهم في التعريف بقدرات المرأة، وتساعدهن في تحسين ظروفهن المعيشية.

الى ذلك دشن وكيل محافظة حضرموت المساعد لشئون مديريات الوادي والصحراء المهندس هشام السعيدي، مشروع حقائب صحية لأطفال حالات سوء التغذية ضمن مشروع الإستجابة الطارئة للنازحين الممول من منظمة الطفولة اليونيسف وتنفيذ ائتلاف الخير للإغاثة الإنسانية.

وأشاد الوكيل المساعد بالمشروع الذي يستهدف 2288 حالة، ١٦ مديرية من وادي وصحراء حضرموت، معتبرا ان التدخلات الإنسانية لمنظمات المجتمع المدني مساند لجهود السلطة المحلية في تخفيف معاناة الاسر الفقيرة.

من جهة أخرى، وزعت منظمة الوصول الإنساني في وادي حضرموت، مساعدات نقدية لعدد 97 أسرة فقيرة، بدعم مؤسسة صلة للتنمية.

واوضحت منظمة الوصول الانساني، ان المشروع يهدف الى تلبية الاحتياجات الرئيسية لمتطلبات الحياة خصوصاً في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة التي تمر بها اليمن حاليا.