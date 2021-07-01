صندوق النظافة ينفذ حملة لإزالة أشجار السيسبان من مدينة المكلا

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 1 يوليه 2021

الخليج 365 - المكـلا

نفذ صندوق النظافة والتحسين بساحل حضرموت صباح اليوم ، حملة إزالة أشجار السيسبان وغيرها من الأشجار الغريبة في احواض التشجير والطرقات والشوارع الرئيسية بمدينة المكلا.

ويأتي ذلك تحت اشراف مدير قطاع التحسين المهندس ايمن عبدالله باراس، والأستاذ فادي عمر بابطاح، والتي تندرج هذه الحملة ضمن أعمال التحسين التي يختص بها الصندوق .

هذه الحملة ستستهدف جميع الشوارع الرئيسية بالمكلا التي تتكاثر فيها الأشجار الضارة والتي تؤدي إلى تشويه المنظر الجمالي للمدينة وتسبب في عرقلة سير أعمال التحسين في تزيين أشجار الزينة وغرس العديد منها والقيام بتهديبها للحفاظ على مظهر المدينة.