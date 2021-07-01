شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر عضو بالجمعية الوطنية يكشف عن أهداف التدخلات التركية والإيرانية ببلادنا والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 1 يوليه 2021

الشحات غريب

كشف المهندس سامي محمد باهيصمي عضو الجمعية الوطنية للمجلس الانتقالي الجنوبي عن أهداف التدخلات التركية والإيرانية. باليمن



قال سامي في تصريحات خاصة إن الكل يعرف أن التدخلات التركية والايرانية لم تتوقف يوما من التدخل في البلدان العربية ومن ضمنها اليمن.

وأكد بأن هناك تقاطع مصالح يربط الاجندة التركية والايرانية في السيطرة على اليمن وخصوصا منافذها البرية والبحرية لما تمثلة من موقع وممر عالمي ومما يخدم أجندتها لتوسع النفوذ الاخواني متمثل بتركيا والسيطرة الايرانية العقائدية مما يشكل كماشة اخوانية عقائدية يلتهم الوطن العربي خدمة لمشروعهم المدمر .