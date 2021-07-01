السفير بن شطيف يبحث مع وزير الثقافة والرياضة والشباب العماني التعاون الثنائي

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 1 يوليه 2021

متابعات_ الخليج 365

بحث سفير اليمن لدى مسقط الدكتور خالد بن شطيف، اليوم، مع وزير الثقافة والرياضة والشباب العماني صاحب السمو ذي يزن بن هيثم اّل سعيد، أوجه التعاون الثنائي بين البلدين في المجالات الثقافية والشبابية والرياضية وسبل تعزيزها وتطويرها بما يخدم البلدين الشقيقين.



وتطرق السفير بن شطيف، الى تطورات الأوضاع السياسية والميدانية في اليمن واخر مستجدات جهود السلام والمساعي المبذولة للدفع بالعملية السياسية..مشيراً الى موقف المليشيات الحوثية الرافض لكل مبادرات السلام وتبعاته على الوضع الإنساني..مشيداً بموقف سلطنة عمان الداعم للشرعية الدستورية وأمن واستقرار ووحدة اليمن ودورها في عملية السلام والجهود التي تبذلها في تقريب وجهات النظر لإنهاء الحرب واثارها الإنسانية.

من جانبه جدد وزير الثقافة والرياضة والشباب العماني، موقف بلاده الثابت والداعم لوحدة وأمن واستقرار اليمن.. مشيراً إلى استمرار السلطنة للقيام بدورها الأخوي الصادق في الدفع بالعملية السياسية لتحقيق السلام في اليمن..مؤكداً حرصه واستعداده لتطوير العلاقات الثنائية بين البلدين والارتقاء بها في المجالات الثقافية والرياضية والشبابية.