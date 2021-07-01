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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر هيئة المواصفات تتلف منتجات مخالفة في عدن وحضرموت والمهرة والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 1 يوليه 2021
متابعات_ الخليج 365
اتلفت الهيئة اليمنية للمواصفات والمقاييس وضبط الجودة، اليوم، كميات من المنتجات المخالفة وغير المطابقة للمواصفات القياسية في محافظات عدن وحضرموت والمهرة.
وتم إتلاف كميات من منتج جوز الطيب ومنتج زنجبيل مجفف، لظهور أعفان في المنتج نتيجة تعرضه للرطوبة، وكذا إتلاف 60 كرتوناً من منتج شراب جوافة لوجود عيوب في العبوات، في ميناء المنطقة الحرة - عدن.
كما تم إتلاف كميات من منتج برتقال (فاكهة) لوجود أعفان على المنتج، بمنفذ الوديعة البري في حضرموت، وإتلاف كميات من منتجات غذائية متنوعة لعدم مطابقتها المواصفات بفترة الصلاحية، بمنفذ شحن البري في المهرة.