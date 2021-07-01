"حضرموت الجامع" يؤكد على ضرورة إبراز الرموز الثقافية الحضرمية

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 1 يوليه 2021

الخليج 365 - المكـلا

تقيم الدائرة الثقافية بمؤتمر حضرموت الجامع يوم السبت القادم 3 يوليو فعالية ثقافية في قاعة متطوعون عن الشخصية الموسوعية والأديب الكبير والمؤرخ البارز الأستاذ محمد عبدالقادر بامطرف في ذكرى ميلاده السادسة بعد المائة، وذلك ضمن خطتها واطار نشاطها الثقافي.



وأكد رئيس الدائرة الدكتور عبدالعزيز سعيد الصيغ أن الفعالية ستقف أمام جوانب من شخصية الأستاذ بامطرف الثرية المعطاءة، يقدم خلالها ثلاثة ممن شغلوا كثيرا بادبه وفكره اثنان منهما ارتبطا به وعرفاه عن قرب وقدما صورة لصلتهما به هما الأستاذ الكبير الباحث عبدالله صالح حداد والأستاذ التربوي عبدالقادر سعيد بصعر وثالث جعل أدبه وأعماله موضع دراسة قدم فيها بحوثا متعددة الدكتور أحمد هادي باحارثة.

وأكد الدكتور عبدالعزيز الصيغ في تصريح صحفي بأن الاستاذ بامطرف من الشخصيات التي قل أن تتكرر فقد كان شخصية ثقافية نادرة ومتعدد المواهب ، و كان حضوره في مجتمع المكلا الذي عاش فيه طاغيا ، وبتأمل سيرته يتبين انه من اندر المبدعين ، فقد كانت قدراته الابداعية عالية جدا.