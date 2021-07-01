يادين يتحصل على تسجيل براءة اختراع دولية ووطنية بجمهورية مصر العربية

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 1 يوليه 2021

الخليج 365 - القاهرة

حصل المهندس الحضرمي ماجد رجب يادين حصول على تسجيل لبراءة الاختراع الدوليه والوطنية من مكتب الاختراع المصري EGPO باكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا بوزارة البحث العلمي بجمهورية مصر العربية باختراعه المكيف الاقتصادي المحلي الصنع ذو الاستهلاك المنخفض للطاقة.



ويعتبر المهندس ماجد يادين احد مبتعثي مؤسسة الصندوق الخيري في جمهورية مصر العربية.

وعبر يادين عن شكره للدكتور عمر بامحسون على دعمه الامحدود للطلاب والمبدعين في كافة المجالات العلمية والتنموية والانسانية .. داعيا جميع الشباب الى بذل المزيد من الجهد في كافة المجالات والمساهمه في ايجاد حلول للمشكلات الاقتصادية والمعيشيه التي تعاني منها البلاد في ظل الظروف الصعبه التي يعيشها الوطن والمواطن