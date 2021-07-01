وكيل حضرموت المساعد يطلع على نشاط جمعية آل تميم الخيرية

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 1 يوليه 2021

متابعات_ الخليج 365

اطلع وكيل محافظة حضرموت المساعد لشؤون مديريات الوادي والصحراء عبدالهادي التميمي ، اليوم ، على نشاط وبرامج جمعية آل تميم الخيرية ، وذلك في إطار اهتمام السلطة المحلية بأدوار ومساهمات منظمات المجتمع المحلي لمساندة السلطة المحلية في تلبية احتياجات المجتمع المحلي.



وتعرف الوكيل التميمي من رئيس الجمعية خالد عبدالله بن دحدح التميمي ،الى شرح واف عن سير عمل الجمعية وبرامجها التنسيقية والتنظيمية في النطاق الجغرافي الذي تعمل فيه بحضرموت بما يحقق التعاون والتعارف والمشاركات الاجتماعية في الأفراح والأتراح ، الى جانب تنفيذ العديد من البرامج الهادفة الى دعم الأسر المعسرة والمساهمة في دعم الطلاب لتشجيعهم لمواصلة تعليمهم الجامعي.

وتطرق اللقاء الذي حضره عدد من ممثلي قيادة الجمعية الى المساهمة في تطوير نشاط الجمعية وتحقيق أهدافها في خدمة المجتمع ،وتعزيز دورها في مجال التعليم والتنمية البشرية.

وأشاد وكيل المحافظة المساعد بدور الجمعية من خلال تنفيذ البرامج النوعية الهادفة ، مؤكدا دعم ومساندة السلطة المحلية للمنظمات المجتمعية وتقديم كافة التسهيلات الممكنة بما يحقق أهدافها في خدمة المجتمع ، كرديف لنشاط السلطات المحلية في إطار المجتمعات المحلية.