عدن.. اجتماع يناقش إعادة تأهيل شبكة الصرف الصحي

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 1 يوليه 2021

متابعات_ الخليج 365

ناقش اجتماع عقد امس بعدن مشروع إعادة تأهيل شبكة الصرف الصحي في المعلا وخور مكسر الممول من الصندوق العربي للانماء الاقتصادي والاجتماعي.



وخلال الاجتماع الذي ضم وزير المياه والبيئة المهندس توفيق الشرجبي، وكيل محافظة عدن محمد شاذلي، ومدير فرع مؤسسة المياه والصرف الصحي المهندس محمد باخبيرة، ومدير الشركة الاستشارية للمشروع المهندس مصطفى أبو حسين، استمع الوزير الشرجبي إلى شرح مفصل حول ما تم إنجازه في المشروع واسباب تعثر استكمال تنفيذ المشروع والالية المقترحة لمعالجة الاختلالات.

من جانبه استعرض وكيل محافظة عدن جهود السلطة المحلية لتسهيل تنفيذ مشاريع البنية الأساسية في مجال المياه والصرف الصحي، وتطرق الى الجهود المبذولة لحل كافة المعوقات المتعلقة بتنفيذ مشروع إعادة تأهيل محطة المعالجة في كابوتا وتوفير البيئة الملائمة للعمل.