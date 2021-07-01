تنظيم ورشة تعريفية بسيئون حول أهمية اللقاحات ودورها في الحد من الأمراض

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 1 يوليه 2021

متابعات_ الخليج 365

نظمت جمعية المعروف للتنمية بالتنسيق والتعاون مع كلية الطب والعلوم الصحية بجامعة سيئون وبتمويل من مؤسسة صلة للتنمية، اليوم، بمدينة سيئون محافظة حضرموت، ورشة عمل حول أهمية اللقاحات ودورها في الحد من الأمراض.



وهدفت الورشة التي شارك فيها عدد من الكوادر والعاملين في القطاع الصحي في وادي حضرموت وكلية الطب ومنظمات المجتمع المدني المهتمة بالشأن الصحي، الى جملة من التوصيات لمحتويات ثلاثة محاور رئيسية عن أهمية اللقاحات ضمن خدمات الرعاية الصحية الأولية ووباء فيروس كورونا واللقاح والتحديات.

وثمن وكيل المحافظة المساعد لشئون مديريات الوادي والصحراء عبد الهادي التميمي، جهود ومبادرات منظمات المجتمع المدني لمساندة السلطة المحلية في تنفيذ العديد من الأنشطة والفعاليات التي من شأنها الدفع بالجهود الحكومية الرسمية من أجل لتلبية احتياجات المواطنين والمجتمعات المحلية في كافة المجالات..مؤكداً دعم السلطة المحلية للقطاع الصحي على مستوى وادي حضرموت لتمكين القائمين فيه من الصمود أمام الموجة الأولى لجائحة كوفيد 19 وما أثمر ذلك عنه من نتائج إيجابية.

من جانبهما أشار مدير عام مكتب وزارة الصحة العامة والسكان بالوادي والصحراء الدكتور هاني العمودي وعميد كلية الطب بجامعة سيئون الدكتورحسين باكثير، إلى الأهمية التي تكتسبها هذه الورشة في التعريف بأنواع اللقاحات وأهميتها في الحد من الأمراض والأوبئة.