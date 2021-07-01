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وكيل حضرموت المساعد يطلع على نشاط مكتب الثقافة بالوادي والصحراء

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 1 يوليه 2021

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اطلع وكيل محافظة حضرموت المساعد لشؤون مديريات الوادي والصحراء عبدالهادي التميمي، اليوم، على نشاط مكتب وزارة الثقافة بوادي حضرموت والصحراء.

 

وتعرف وكيل المحافظة المساعد خلال لقائه، المدير العام للمكتب أحمد بن دويس، على مستوى تنفيذ الخطط والبرامج والتصورات للارتقاء بمختلف الأنشطة وتحسين الأداء ، الى جانب استعداد المكتب للمشاركة في مهرجان البلدة السياحي .

 

ولفت مدير عام الثقافة بأن المكتب وعبر فروعه في مديريات حورة ووادي العين وشبام والقطن يعتزم تنظيم فعاليات عيدية تراثية وشعبية بما يسهم في تنمية وإحياء الموروث الثقافي الذي تزخر به مناطق الوادي والصحراء ، بدعم السلطة المحلية واشراف مدراء عموم تلك المديريات.

 

وأكد الوكيل التميمي حرص السلطة المحلية ودعمها للمكتب للقيام بدوره في الاهتمام بالموروث الثقافي والشعبي ، وكذا الاهتمام بكافة المبدعين في مختلف المجالات الثقافية.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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