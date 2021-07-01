شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر إقرار موعد لاجتماع منظمات المجتمع المدني بالمهرة والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 1 يوليه 2021

الخليج 365 - المهرة

ناقش مدير عام مكتب الشؤون الاجتماعية والعمل بمحافظة المهرة الأستاذ فائز بلحاف، بمكتبه، مع رئيس مؤسسة السبيل للتنيمة الاجتماعية الأستاذ سالم أحمد السقاف، ومدير جمعية وحدة شباب المهرة الأستاذ أمين بن عصم ، عدد من القضايا المتعلقة بعمل منظمات المجتمع المدني ودورها في التنمية المجتمعية كشريك فاعل إلى جانب السلطة المحلية.



وتطرق اللقاء إلى مناقشة تفعيل قرار المكتب التنفيذي الخاص بضرورة أن يكون الشريك المنفذ من المؤسسات والجمعيات التي تعمل من داخل المحافظة وليس من خارجها كما هو الحاصل حالياً، خاصة وأن العديد من الجمعيات تشكو من حالة التهميش من قبل المنظمات الدولية التي تتعامل دائما مع شركاء من محافظات أخرى.

وأقر اللقاء تحديد يوم الأربعاء القادم موعداً لعقد الاجتماع العام لمنظمات المجتمع المدني في مكتب الشؤون الاجتماعية والعمل.