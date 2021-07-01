عضو بالجمعية الوطنية يكشف السيناريوهات المقبلة حول اتفاق الرياض

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 1 يوليه 2021

الشحات غريب

كشف المهندس سامي محمد باهيصمي عضو الجمعية الوطنية للمجلس الانتقالي الجنوبي بالسيناريوهات المقبلة حول اتفاق الرياض.



وقال سامي في تصريحات خاصة إن حقيقة المجلس الانتقالي الجنوبي كان مرنا ومتعاطي بشكل كبير جدا ونفذ ماعلية من التزامات اثباتا لحسن نواياة وتقديرا للتحالف العربي ولكن للاسف الطرف الاخر وماتسمى بالشرعية اليمنية تماطل وتختلق الذريعة تلو الذريعة وتراهن على عامل الوقت في الوقت الذي ينتظر المواطن منها تحسنا في الخدمات بمختلف اقسامها

واستكمل حديثه قائلا: باعتقادي أن المجلس الانتفالي نفذ كل مالدية ولن ينتظر طويلا هذة الشرعية الفاقدة لشعور الاحساس والمعاناة والتي تتلذذ بمعاناة الناس وسيقدم المجلس على خطوات من شأنها تخفيف معاناة الناس والتخفيف عنهم وهذا حق انساني تقرة كل الشرائع السماوية والمواثيق الدولية فضلا عن الجوانب الانسانية وايضا حماية الجنوب ومكافحة التطرف والارهاب الاخواني وتنفيذا لاتفاقية الرياض .