انعدام علاج مرضى السكر من مخازن مكتب الصحة والسكان بمحافظة إب

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 1 يوليه 2021

الخليج 365 - متابعات

انعدم علاج مرضى السكر من مخازن مكتب الصحة والسكان بمحافظة إب، وسط اليمن، في ظل شكاوى من المرضى نتيجة بيعه في الصيدليات الخاصة.



وقالت مصادر طبية، إن علاج "الأنسولين" الخاص بمرضى السكر، غير موجود في مخازن مكتب الصحة والسكان بمحافظة إب، حيث يصل المكتب كميات كبيرة مجانية مقدمة من المنظمات المانحة، ليختفي بعد محاولة توزيع صورية، وبعدها يجري بيعه في الصيدليات الخاصة ويوزع للمقربين ومن لديه معرفة ووساطة.

وأفاد عدد من مرضى "السكر" وأقاربهم أنهم يتوافدون بشكل مستمر منذ شهرين، على مكتب الصحة لاستلام علاج الأنسولين، في الوقت الذي يتم تقديم وعود متكررة لهم بصرف أدوية السكر ولا تنفذ على الواقع.وفي موضوع آخر، أقدم عدد من مديري المراكز التعليمية والمدارس في عدد من مديريات محافظة إب، على أخذ مبالغ مالية على أرقام الجلوس الخاصة بطلاب الصف التاسع أساسي والصف الثالث الثانوي، رغم الإعلان عن مجانية "أرقام الجلوس" والكتابة عليها بأنها توزع مجانا.وبحسب مصادر تربوية، فإن إدارة المركز التعليمي ومديري المدارس بمديرية العدين غرب محافظة إب، أخذوا مبالغ رسوم أرقام الجلوس 2000 ريال على كل طالب وطالبة.

المصادر أشارت إلى أن الطلاب المتقدمين في مديرية العدين لوحدها والذين دفع كل طالب منهم مبلغ ألفي ريال، يصل عددهم إلى 5132 طالبا وطالبة بعدد من عزل ومناطق المديرية.