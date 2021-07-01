شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر عضو بالجمعية الوطنية يكشف آخر تطورات القضية الجنوبية والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - قال المهندس سامي محمد باهيصمي عضو الجمعية الوطنية للمجلس الانتقالي الجنوبي إن القضية الجنوبية أصبحت في ايادي أمينة بقيادة المجلس الانتقالي الجنوبي المفوض شعبيا من شعب الجنوب الملتف حولة من باب المندب الى المهرة والذي أصبح لة قيادة سياسية تمثلة وجيشا قويا يحمية على طول جبهات الجنوب واوصل صوتة لكل الدول صاحبة القرار ودائمة العضوية بمجلس الامن والمنظمات الدولية والدول الصديقة وذات العلاقة ومبعوثي الامم المتحدة وامريكا .



وأضاف باهضيمي في تصريحات خاصة بأن ليس هناك حلا عادلا غير عودة الدولتين لحدود عام 1990م والوفد الجنوبي المفاوض موجود بالرياض لمناقشة تنفيذ اتفاق الرياض ومن ضمنها تشكيل الوفد التفاوضي المشترك لحل الازمة النهائي بعيدا عن التدليس ومحاولة اخفاء صوت الجنوب الحقيقي وهدفة المتمثل بالتحرير واستعادة الدولة.