مدير عام المنصورة يؤكد إهتمام السلطة المحلية بتفعيل وتهيئة الأسواق العامة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 1 يوليه 2021

الخليج 365 - عدن

أكد مدير عام مديرية المنصورة بمحافظة عدن ، أحمد علي الداؤودي ، حرص قيادة السلطة المحلية في إعادة تفعيل وتهيئة كافة الأسواق العامة بالمديرية لكي تقدم خدماتها للمواطنين بالشكل المطلوب.



جاء ذلك ، خلال تفقده سير الأعمال النهائية بمشروع إعادة تأهيل وترميم سوقي اللحوم والأسماك المركزي في المديرية ، الممول من السلطة المحلية بالمديرية.

وفي الزيارة ، وبحضور مدير مكتب الأشغال العامة والطرق بالمديرية ، المهندس رافت أحمد كوكني ، حث مدير عام المنصورة ، أحمد الداؤودي ، القائمين على المشروع بمضاعفة الجهود لإنجاز كافة الأعمال المطلوبة لما من شأنه تهيئة السوقين وإعادة تفعليهما لإدخال الباعة المتجولين فيهما.

ولفت مدير عام مديرية المنصورة ، أحمد علي الداؤودي ، إلى أن المشروع يأتي ضمن إهتمامات قيادة المديرية في إعادة تفعيل مرافق ومؤسسات الدولة والنهوض بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين والعمل على تحسينها.