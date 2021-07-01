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مدير عام المنصورة يؤكد إهتمام السلطة المحلية بتفعيل وتهيئة الأسواق العامة

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اليمن العربي - عدن 0 تبليغ

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 1 يوليه 2021

الخليج 365 - عدن

أكد مدير عام مديرية المنصورة بمحافظة عدن ، أحمد علي الداؤودي ، حرص قيادة السلطة المحلية في إعادة تفعيل وتهيئة كافة الأسواق العامة بالمديرية لكي تقدم خدماتها للمواطنين بالشكل المطلوب.

 

 

جاء ذلك ، خلال تفقده سير الأعمال النهائية بمشروع إعادة تأهيل وترميم سوقي اللحوم والأسماك المركزي في المديرية ، الممول من السلطة المحلية بالمديرية.

 

 

وفي الزيارة ، وبحضور مدير مكتب الأشغال العامة والطرق بالمديرية ، المهندس رافت أحمد كوكني ، حث مدير عام المنصورة ، أحمد الداؤودي ، القائمين على المشروع بمضاعفة الجهود لإنجاز كافة الأعمال المطلوبة لما من شأنه تهيئة السوقين وإعادة تفعليهما لإدخال الباعة المتجولين فيهما.

 

 

ولفت مدير عام مديرية المنصورة ، أحمد علي الداؤودي ، إلى أن المشروع يأتي ضمن إهتمامات قيادة المديرية في إعادة تفعيل مرافق ومؤسسات الدولة والنهوض بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين والعمل على تحسينها.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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