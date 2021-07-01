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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر مدير عام المنصورة يؤكد إهتمام السلطة المحلية بتفعيل وتهيئة الأسواق العامة والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 1 يوليه 2021
الخليج 365 - عدن
أكد مدير عام مديرية المنصورة بمحافظة عدن ، أحمد علي الداؤودي ، حرص قيادة السلطة المحلية في إعادة تفعيل وتهيئة كافة الأسواق العامة بالمديرية لكي تقدم خدماتها للمواطنين بالشكل المطلوب.
جاء ذلك ، خلال تفقده سير الأعمال النهائية بمشروع إعادة تأهيل وترميم سوقي اللحوم والأسماك المركزي في المديرية ، الممول من السلطة المحلية بالمديرية.
وفي الزيارة ، وبحضور مدير مكتب الأشغال العامة والطرق بالمديرية ، المهندس رافت أحمد كوكني ، حث مدير عام المنصورة ، أحمد الداؤودي ، القائمين على المشروع بمضاعفة الجهود لإنجاز كافة الأعمال المطلوبة لما من شأنه تهيئة السوقين وإعادة تفعليهما لإدخال الباعة المتجولين فيهما.
ولفت مدير عام مديرية المنصورة ، أحمد علي الداؤودي ، إلى أن المشروع يأتي ضمن إهتمامات قيادة المديرية في إعادة تفعيل مرافق ومؤسسات الدولة والنهوض بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين والعمل على تحسينها.