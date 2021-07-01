الرئيس الكولومبي يتسلم اوراق اعتماد محمد ناشر سفيراً ومفوضاً فوق العادة غير مقيم

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 1 يوليه 2021

متابعات_ الخليج 365

تسلم الرئيس الكولومبي ايفان دوكية ماركيس، اليوم، اوراق اعتماد محمد صالح ناشر، سفيراً ومفوضاً فوق العادة غير مقيم لليمن لدى كولمبيا.



ورحب الرئيس الكولومبي خلال مراسم تقديم أوراق الاعتماد عبر تقنية الاتصال المرئي، بالسفير ناشر ..متمنياً له النجاح في مهمته ولعلاقات البلدين الصديقين مزيداً من التقدم والتطور .

من جانبه، نقل السفير ناشر للرئيس الكولومبي، تحيات فخامة الرئيس عبد ربه منصور هادي رئيس الجمهورية..متمنياً له موفور الصحة والسعادة ولحكومة وشعب كولمبيا الصديق التقدم والازدهار.