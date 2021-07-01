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الرئيس الكولومبي يتسلم اوراق اعتماد محمد ناشر سفيراً ومفوضاً فوق العادة غير مقيم

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 1 يوليه 2021

متابعات_ الخليج 365

تسلم الرئيس الكولومبي ايفان دوكية ماركيس، اليوم، اوراق اعتماد محمد صالح ناشر، سفيراً ومفوضاً فوق العادة غير مقيم لليمن لدى كولمبيا.

 

ورحب الرئيس الكولومبي خلال مراسم تقديم أوراق الاعتماد عبر تقنية الاتصال المرئي، بالسفير ناشر ..متمنياً له النجاح في مهمته ولعلاقات البلدين الصديقين مزيداً من التقدم والتطور .

 

من جانبه، نقل السفير ناشر للرئيس الكولومبي، تحيات فخامة الرئيس عبد ربه منصور هادي رئيس الجمهورية..متمنياً له موفور الصحة والسعادة ولحكومة وشعب كولمبيا الصديق التقدم والازدهار.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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