وزير الصحة يدشن بدء التحصين بالجرعة الثانية من لقاح كورونا

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 1 يوليه 2021

الخليج 365 - متابعات

دشن وزير الصحة العامة والسكان الدكتور قاسم بحيبح، الأربعاء في العاصمة المؤقتة عدن بدء التحصين بالجرعة الثانية من لقاح كوفيد - 19.

وتلقى الوزير بحيبح ومعه عدد من مسؤولي وزارة الصحة الجرعة الثانية من لقاح استرازينيكا المعتمد في بلادنا.

وقال وزير الصحة العامة والسكان الدكتور قاسم بحيبح في تصريح صحفي إن الجرعة الثانية الحالية ستعطى لجميع من أخذوا الجرعة الأولى خلال الفترة ما بين 20 ابريل وحتى السابع من مايو الماضي، على أن يتم تحصين الدفعة الثانية من مستحقي الجرعة الثانية عند وصول الدفعة الثانية من لقاح استرازينكا خلال فترة 8-12 اسبوع من اخذهم الجرعة الأولى من اللقاح وستستهدف في الأساس فئات العاملين في القطاع الصحي وكبار السن وذوي الأمراض المزمنة، وسيعمل على توزيعها فرق صحية ثابتة ومتحركة موزعة على 48 مديرية في 13 محافظة محررة.

ودعا الوزير بحيبح جميع المستهدفين في الفئات الثلاث الذين أخذوا الجرعة الأولى إلى سرعة تلقى الجرعة الثانية حتى تكتمل لديهم الجدوى من اللقاح وتحقق لهم وللمجتمع الوقاية من المرض، مؤكدا في الوقت ذاته على مأمونية اللقاح ومجانيته.

وأكد وزير الصحة العامة والسكان الدكتور قاسم بحيبح سعي الوزارة مع شركائها لتوفير اللقاحات اللازمة ليشمل التحصين فئات أخرى في المجتمع والسير باتجاه تحصين أبناء شعبنا من مخاطر هذا الوباء