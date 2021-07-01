مدير عام حريضة في زياره تفقديه لمستشفى المديرية

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 1 يوليه 2021

الخليج 365 - دوعن

نفذ مدير عام مديرية حريضة بندر محمد باعشر، زيارة لمستشفى المديرية حيث كان في استقبالهم مدير مكتب الصحة والسكان بالمديرية الأخ عبدالله أحمد بن هاشم .عبدالله أحمد باعشر مدير المستشفى.



وفي بداية الزيارة، رحبت قيادة الصحة بالزائرين وتم اطلاعهم على مجمل أعمال المستشفى والترتيبات التي تمت خلال الفترة الماضية والتي كللت بوجود اخصائية نساء وولادة روسية تم اعتمادها من قبل وكيل محافظة حضرموت لشؤون مديريات الوادي والصحراء عصام حبريش الكثيري والذي من خلاله قد تم دعم المستشفى بتجهيزات لتحسين جودة الخدمات الصحية في اقسام المختبرات والاشعة وغيرها .

بعد ذلك قام اطلع الوفد على قسم الامومة والطفولة وخاصة عيادة الدكتورة إلروسية كازيموفا للاستماع منها عن أي صعوبات تواجهها وقد ابدت الدكتورة شكرها وامتنانها ورغبتها للعمل بالمستشفى واشادت بجهود وتعاون ادارة الصحة والمستشفى في تذليل الصعاب وان العمل يمشي بكل سهولة ويسر سواء في العيادة العامة أوقسم الوضع والعمليات وان التجهيزات متواجده بشكل ممتاز لتقديم الخدمة في تخصص النساء والولادة واشادت بأهمية زيارة السلطة المحلية لها وان تكون عند حسن ظن الجميع.

بدوره أوضح مدير عام المديرية أن السلطة المحلية ومكاتبها التنفيذية تسعى لتحسين الخدمات وتقريبها للمواطنين وان توجيهات الأخ المحافظ ووكيل المحافظة لشؤون مديريات الوادي والصحراء حريصين على تذليل الصعاب وتقديم الدعم وفق الامكانيات المتاحة لتنمية الانسان والتي من خلالها سينعم المجتمع بالتطور المنشود.