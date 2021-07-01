تدشين توزيع حقائب صحية لأطفال سوء التغذية لـ16 مديرية بوادي حضرموت

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 1 يوليه 2021

الخليج 365 - سيئون

دشن وكيل محافظة حضرموت المساعد لشئون مديريات الوادي والصحراء المهندس هشام محمد السعيدي اليوم، بمدينة سيئون بمحافظة حضرموت حقائب صحية لأطفال حالات سوء التغذية ضمن مشروع الإستجابة الطارئة للنازحين الممول من منظمة الطفولة اليونيسف وتنفيذ ائتلاف الخير للإغاثة الإنسانية والذي يستهدف (16) مديرية من وادي وصحراء حضرموت .



ويستفيد من المشروع الذي تحتوي حقيبته الواحدة على منظفات ومعقمات وأواني لحفظ المياه وتخزين والطعام (2288) حالة من سوء التغذية .

وأكد وكيل المحافظة المساعد "السعيدي" بالتدخلات الإنسانية لمنظمات المجتمع المدني ودورها الريادي لما يحقق نهضة تكاملية مع السلطات الحكومية المحلية داخل وادي حضرموت في شتى المجالات ومنها الخدمية والصحية، مشدداً على ضرورة التعاون المستمر من مكاتب الصحة بالمديريات لتسهيل عمل المنظمات لتنفيذ مهامها الصحية لما يساهم في خلق بيئة نظفيه لدى المجتمع .

بدوره استعرض مدير مكتب ائتلاف الخير للإغاثة الإنسانية بوادي حضرموت طارق الجابري التدخلات التي نفذتها المؤسسة خلال الفترة السابقة وتوزيع الحقائب الصحية على النازحين في صحراء مديرية العبر والمتواجدين فيها لتخفيف وطأة النزوح والحفاظ عليهم من الأمراض والأوبئة والحرص على النظافة الدائمة للجسم وخلق بيئة نظيفة وصحية .

حضر عملية التوزيع نائب المدير العام لمكتب وزارة الصحة العامة والسكان بالوادي والصحراء خالد العامري ومدراء المستشفيات والأمومة والطفولة بالمديريات المستهدفة ومنسقي برامج التغذية بوادي حضرموت.