مؤسسة خليفة تُخصص موازنة للارتقاء بالرياضة في سقطرى

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 1 يوليه 2021

الخليج 365 - سقطرى

خصصت إدارة النشاط الرياضي بمؤسسة خليفة بن زايد آل نهيان للأعمال الإنسانية، موازنة تشغيلية لفرع الاتحاد العام لكرة القدم بأرخبيل سقطرى والأندية الرياضية.



وقال مسؤول النشاط الرياضي بالمؤسسة، الكابتن إسماعيل الجنيبي، إن صرف الموازنة يأتي في إطار الاهتمام الذي توليه المؤسسة، ومندوبها العام في سقطرى خلفان المزروعي بشريحة الشباب، والارتقاء بمستوى النشاط الرياضي.

ونوه إلى أن المؤسسة تعكف حاليًا على التجهيز لإقامة بطولة "خريف نوجد الخامسة" لكرة القدم للأندية، والتي ينفذها فرع اتحاد اللعبة بمشاركة جميع الأندية، ضمن فعاليات المهرجان التراثي الذي تشهده نوجد خلال الشهر القادم بدعم مؤسسة خليفة الإنسانية.

وثمن رئيس فرع الاتحاد العام لكرة القدم أحمد حزوم، دعم مؤسسة خليفة بن زايد آل نهيان للقطاع الرياضي في سقطرى، وحرصها على النهوض به إلى مستويات أفضل.

ولفت إلى أن تخصيص موازنة للفرع والأندية يُساهم بدرجة كبيرة في استمرار التحضيرات والاستعدادات التي تقوم بها الأندية؛ لخوض منافسات بطولة "خريف نوجد الخامسة"، موضحًا أن الفرع يعمل على استكمال إيداع المبالغ في حسابات الأندية.