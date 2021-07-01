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مدير عام البريقة يوجه بإغلاق 5 معامل لتحلية المياه لمخالفتها الضوابط الصحية

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اليمن العربي - عدن 0 تبليغ

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 1 يوليه 2021

الخليج 365 - عدن

وجه مدير عام مديرية البريقة بمحافظة عدن ، فهمان حسن عطيري ، بإغلاق ( 5 ) معامل لتحلية المياه المخالفة في المديرية.

 

 

حيث نفذت اللجنة المكلفة لتصحيح وضع مصانع الثلج ومعامل تحلية المياه والمكلفة من قبل مدير عام مديرية البريقة ، حملة إغلاق عدد من معامل المياه بمختلف مناطق المديرية لعدم إلتزامها بالضوابط والمعايير الصحية ، وبمساندة الأجهزة الأمنية ، ممثلة بالحزام الأمني – قطاع البريقة – ، بحضور رئيس اللجنة سمير أبوبكر العلوي ، وعضو اللجنة ، ياسر الدباء ، وبمشاركة نائب قائد الحزام الأمني بالمديرية ، فوزي المنذري.

 

وقال مدير عام البريقة ، فهمان عطيري ، أن قرار إغلاق معامل المياه ، يأتي بعد رفع اللجنة تقريرها من عدم إلتزام تلك المرافق بالضوابط وشروط إنشاء وفتح تلك المعامل لمزاولة عملها ، مشيراً إلى أن اللجنة ستستمر في أعمالها للتأكد مدى إلتزام تلك المنشآت بالمعايير الصحية والرسمية.

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أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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