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تعرف على آخر تطورات الوضع الوبائي بساحل حضرموت

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اليمن العربي - المكلا 0 تبليغ

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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر تعرف على آخر تطورات الوضع الوبائي بساحل حضرموت والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 1 يوليه 2021

الخليج 365 - المكلا

أصدرت اللجنة الفنية لمكافحة فيروس ، التابعة لمكتب وزارة الصحة العامة والسكان بساحل حضرموت، آخر تطورات الوضع الوبائي بساحل المحافظة ليوم الأربعاء.

 

 

وفيما يلي ننشر نص البيان نقلا عن "منصة وعي"، كما ورد:

 

 

 

 

لا توجد حالات إصابة مؤكدة جديد

 

لا توجد حالات وفاة جديدة

 

الحالات النشطة 7 حالات

 

 

3 حالات تتلقى العلاج والرعاية الصحية اللازمة والمتابعة من قبل فرق الاستجابة السريعة في المنزل وهم بحالة صحية جيدة. 

 

4 حالات تتلقى العلاج والرعاية الصحية اللازمة في مركز العزل بمستشفى ابن سينا

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امير السيد

امير السيد

محرر اخبار محترف تكتب في عن اخبار دول التعاون الخليجي وفي القسم الفني ومتخصصة في التغطيه الصحفيه لاخبار الفن والمشاهير وأخر كواليس المسلسلات والافلام

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