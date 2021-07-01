تدشين الجولة الثانية من حملة التحصين ضد فيروس كورونا بالغيضة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 1 يوليه 2021

الخليج 365 - المهرة

دشن مكتب وزارة الصحة العامة والسكان بمحافظة المهرة اليوم، في مستشفى الغيضة المركزي ، فعاليات إعطاء الجرعة الثانية من حملة التحصين الصحي ضد فيروس كورونا (كوفيد-19)، بدعم من منظمتي الصحة العالمية واليونيسيف والبنك الدولي.



وتلقى التطعيم ضد الفيروس خلال التدشين - كل من مدير عام مكتب الصحة العامة والسكان بالمحافظة الدكتور عوض مبارك سعد ومدير عام الطوارئ بوزارة الصحة الدكتور منصور الحبيشي، والدكتور سالم علي القميري مدير مستشفى الغيضة المركزي السابق ، وصلاح بدر بن عبدالمانع مشرف التمريض في مستشفى الغيضة المركزي، معلنين بذلك التدشين الرسمي للمرحلة الثانية من حملة التحصين ضد كورونا.

وأوضح مدير عام مكتب الصحة والسكان بالمحافظة الدكتور عوض مبارك سعد، أن الجرعة الثانية من اللقاح ستعطى لمن أخذوا الجرعة الأولى ومر على ذلك شهرين منذ أعطاء اللقاح ، مشيراً إلى أهمية اخذ اللقاح للعاملين الصحيين في جميع المستشفيات والمرافق الصحية للحد من الإصابة بالمرض.

وناشد سعد كافة العاملين في المجال الصحي والعازمين على أداء فريضة الحج ومناسك العمرة لهذا العام والمسافرين إلى خارج البلاد ، إلى التوجه للمواقع المحددة لعملية التطعيم لأخذ الجرعة الثانية من لقاح كورونا خلال فترة الحملة ، مؤكداً مجانية ومأمونية لقاحات كورونا التي تعطى للمواطنين بما يساعد في تعزيز المناعة وتجنب الاصابة بفيروس كورونا.

ولفت الى أهمية التفاعل الإيجابي من قبل المواطنين من أبناء المحافظة كون كمية اللقاحات المتواجده حالياً في المحافظة محدوده ، منوهاً أن عملية التطعيم وأخذ اللقاح سوف يسهم في القضاء على فيروس كورونا والحد من انتشاره بين أوساط المجتمع.