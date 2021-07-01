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شاهد بالفيديو .. مدير شرطة إب يهدد ”قاضي” المحافظة بالضرب أمام الملأ ووسط الشارع العام

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يزيد بن سلمان - شبوة - اندلعت مشادة كلامية، بين أحد القضاة في مدينة إب، وقائد شرطة السير، بعد عكس الأول للخط للوصول إلى مقر أحد الفندق الذي يسكنه ومنع الثاني له بالمرور بقوة السلاح.

وحصل "المشهد ي" الأربعاء، على مقطع مرئي "فيديو" للمشادة الكلامية، بين القاضي "أمين أحمد محمد عواض" ومدير الإصدار الآلي وقائد شرطة السير الرائد "محمد الاشرم" في مدينة إب بعد منع القاضي من المرور من الخط في الإتجاه المعاكس وتهديد القاضي واستخدام القوة وإشهار السلاح في وجهه .

وحاول القاضي التهدئة ودعوة أحد مرافقيه للعودة الى السيارة بعد نزوله لمعرفة التفاصيل، لكن الاشرم هدد باشعال الفتنة والقيام بالتصوير وهو ما عتبره القاضي تشهير في حقه.

وأطلع ""، على ثلاث مذكرات رفع صادرة عن القاضي عواض ضد الاشرم إلى النيابة ونيابة الأموال العامة ونادي القضاة للمطالبة بضبط الاشرم واتهامه بالتشهير .

وينتمي القاضي عواض إلى محافظة حجة، وكان يعمل قاضيا في محكمة غرب  سابقا، ويعمل الآن قاضي في محكمة الحشأ .

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على انباء عدن وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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سعد محمود

سعد محمود

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة و المكتوبة، خريج كلية الاعلام قسم صحافة واعمل في جمع ونشر الاخبار بكل التفاصيل وكل ما يخص الأحداث السياسية والفنية العالمية والمحلية والترجمة

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