شكرا لبحثكم عن خبر شاهد بالفيديو .. مدير شرطة إب يهدد ”قاضي” المحافظة بالضرب أمام الملأ ووسط الشارع العام والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - اندلعت مشادة كلامية، بين أحد القضاة في مدينة إب، وقائد شرطة السير، بعد عكس الأول للخط للوصول إلى مقر أحد الفندق الذي يسكنه ومنع الثاني له بالمرور بقوة السلاح.

وحصل "المشهد ي" الأربعاء، على مقطع مرئي "فيديو" للمشادة الكلامية، بين القاضي "أمين أحمد محمد عواض" ومدير الإصدار الآلي وقائد شرطة السير الرائد "محمد الاشرم" في مدينة إب بعد منع القاضي من المرور من الخط في الإتجاه المعاكس وتهديد القاضي واستخدام القوة وإشهار السلاح في وجهه .

وحاول القاضي التهدئة ودعوة أحد مرافقيه للعودة الى السيارة بعد نزوله لمعرفة التفاصيل، لكن الاشرم هدد باشعال الفتنة والقيام بالتصوير وهو ما عتبره القاضي تشهير في حقه.

وأطلع ""، على ثلاث مذكرات رفع صادرة عن القاضي عواض ضد الاشرم إلى النيابة ونيابة الأموال العامة ونادي القضاة للمطالبة بضبط الاشرم واتهامه بالتشهير .

وينتمي القاضي عواض إلى محافظة حجة، وكان يعمل قاضيا في محكمة غرب سابقا، ويعمل الآن قاضي في محكمة الحشأ .