شاهد بالفيديو .. مدير شرطة إب يهدد ”قاضي” المحافظة بالضرب أمام الملأ ووسط الشارع العام

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يزيد بن سلمان - شبوة - اندلعت مشادة كلامية، بين أحد القضاة في مدينة إب، وقائد شرطة السير، بعد عكس الأول للخط للوصول إلى مقر أحد الفندق الذي يسكنه ومنع الثاني له بالمرور بقوة السلاح.
وحصل "المشهد ي" الأربعاء، على مقطع مرئي "فيديو" للمشادة الكلامية، بين القاضي "أمين أحمد محمد عواض" ومدير الإصدار الآلي وقائد شرطة السير الرائد "محمد الاشرم" في مدينة إب بعد منع القاضي من المرور من الخط في الإتجاه المعاكس وتهديد القاضي واستخدام القوة وإشهار السلاح في وجهه .
وحاول القاضي التهدئة ودعوة أحد مرافقيه للعودة الى السيارة بعد نزوله لمعرفة التفاصيل، لكن الاشرم هدد باشعال الفتنة والقيام بالتصوير وهو ما عتبره القاضي تشهير في حقه.
وأطلع ""، على ثلاث مذكرات رفع صادرة عن القاضي عواض ضد الاشرم إلى النيابة ونيابة الأموال العامة ونادي القضاة للمطالبة بضبط الاشرم واتهامه بالتشهير .
وينتمي القاضي عواض إلى محافظة حجة، وكان يعمل قاضيا في محكمة غرب سابقا، ويعمل الآن قاضي في محكمة الحشأ .
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