شكرا لبحثكم عن خبر عدن تبدا حملة امنية لمطاردة الحوت في الصيدليات والازقة والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - عدن/ علاء بدر

دشَّـنت صباح اليوم حملة أمنية على بيع (شمة الحوت) المخدرة شاركت فيها شرطة المنصورة والحزام الأمني -قطاع المنصورة- بقيادة العقيد حسين صالح مسهر مدير قسم الشرطة وأخيه القائد كمال الحالمي قائد القطاع في المحلات التجارية والصيدليات.

ووجَّـه العقيد حسين صالح مسهر مدير قسم الشرطة خطاباً رسمياً شديد اللهجة إلى مُـلَّاك جميع محلات البيع التجارية والدوائية يحذرهم فيه من بيع شمة الحوت، ومنع ترويجها إطلاقاً، وذلك قُـبيل تنفيذ الحملة الأمنية التي تم تدشينها اليوم بالتنسيق بين قسم شرطة المنصورة والحزام الأمني في القطاع.

ونفَّـذت القوات الأمنية المشتركة نزولاً ميدانياً على عدد من محلات البيع في مديرية المنصورة بحضور الأخ نادر نوشاد خان رئيس مؤسسة بشرة خير للتنمية والأعمال الإنسانية، حيث ستواصل الحملة أعمالها حتى تحقيق الأهداف المرجوَّة منها.

وتضمَّـن الخطاب تحذيراً بإغلاق المحل المخالف وفقاً للنظام والقانون بهذا الخصوص والذي جاء نصه:-

مادة (2) يُحظر على أي شخص أن يجلب أو يُـصدِّر أو يُـنتج أو يملك أو يُحرز أو يشتري أو يبيع مواد مخدرة أو يتبادل عليها أو ينزل عنها بأي صفة أو أن يتدخل بصفته وسيطاً أو مستخدماً بأجر أو بدون أجر إلا في الأحوال المنصوص عليها في هذا القانون وبالشروط المبينة فيه.

وشدَّد الخطاب الرسمي للعقيد مسهر بأن هناك لجان رقابية ستقوم بالنزول المفاجئ على مراكز البيع المختلفة سواءً البقالات أو مخازن الأدوية.

وفيما يخص الصيدليات تحديداً فقد لفت البيان بمنع بيع المواد الطبية ذات التأثير المخدر أو ما شابه إلا بوصفة طبية من طبيب معتمد، ومن يُـخالف ذلك سيعرض نفسه للتوقيف والمساءلة القانونية.

وذلك بناءً على النص القانوني التالي:-

مادة (14) لا يجوز للصيادلة أن يصرفوا مواد مخدرة إلا بتذكرة طبية من طبيب بشري أو طبيب أسنان حائز على دبلوم أو بكالوريوس لصرف العلاج، وتحفظ الأصل لدى الصيدلية بعد الصرف، أما إذا تم الصرف بموجب بطاقة رخصة فيؤشر عليها بما يفيد تمام الصرف وتاريخه واسم الصيدلية التي تم الصرف منها وتحفظ صورة فوتوغرافية البطاقة لدى الصيدلية.

واستند خطاب مدير شرطة المنصورة بخصوص مكافحة (شمة الحوت) إلى القانون رقم (3) لسنة (1993م) بشأن مكافحة الاتجار والاستعمال غير المشروعين للمخدرات والمؤثرات العقلية.

من جهته سجَّـل الناشط المجتمعي نادر نوشاد شكره وتقديره على التفاعل الحازم في تدشين الحملة الأمنية الميدانية وسرعة استجابه قيادة قسم شرطة المنصورة والحزام الأمني في قطاع المنصورة.

وشهدت أحياء من مديرية المنصورة كشارع القصر وحي العيادات نزولاً مفاجئاً تم تسليم أرباب المحال التجارية والصيدليات وأكشاك بيع (التمبل) الخطاب الرسمي بمنع تداول شمة الحوت وترويجها، وكذا توزيع الملصقات التوعوية من مخاطر تلك الآفة المخدرة التي أضرت بصحة الشباب، وأدت بهم إلى ارتكاب جرائم جنائية أقلقت المجتمع في العاصمة عدن.

حضر الفعالية مندوب عن التوجيه المعنوي التابع لِـلِـواء حماية المنشآت الحكومية مُـبين عبد الله.